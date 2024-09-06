Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Necati Kaya idaresindeki 60 ZL 107 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü kavşağında Ç.B. yönetimindeki 34 PU 6136 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.K. ve Z.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Necati Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.