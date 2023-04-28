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Tokat'ta otogardaki bir kolide uyuşturucu bulundu

Tokat'ta otogardaki bir kolide uyuşturucu bulundu

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otogarda bir kolide uyuşturucu ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otogarda bir kolide uyuşturucu ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda bir kişinin İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Erbaa otogarında otobüse verilen kolide yapılan aramada 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Tokat Güncel Haberler

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