Tokat'ta Otogarda Bıçaklı ve Silahlı Saldırı: Şoför Ağır Yaralandı

TOKAT'ta otogarda husumetlisi M.K.E tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan otobüs şoförü Denizhan Şahin (32), ağır yaralandı. Olay sonrası M.K.E. kaçarken, polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

TOKAT'ta otogarda husumetlisi M.K.E tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan otobüs şoförü Denizhan Şahin (32), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Özel bir otobüs firmasında bir akrabasının otobüsünde şoför olarak çalışan Denizhan Şahin, aralarında daha önceden de husumet bulunan M.K.E. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada M.K.E., Denizhan Şahin'i sırtından bıçakladı, ardından da pompalı tüfekle 4 el ateş ederek vurdu.

Polis, M.K.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.