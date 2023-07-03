Tıp fakültesi mezunu otobüs şoförü husumetlileri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

TOKAT'ta, Murat Kaan E.'nin (39), aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurup öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Murat Kaan E. aralarında husumet bulunan, bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Murat Kaan E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi Selim E. (45) ile oğulları H. E. (17) ve A. E.'nin (16) de yanında olduğunu tespit etti. Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, Selim E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti. Murat Kaan E.'nin Şahin'i, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra oğlu H. E.'nin de bıçakla sırtından yaraladığı anlar otogarın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Öldürülen Denizhan Şahin'in Azerbaycan'da bir fakültede tıp okuduğu, Türkiye'de de Tıp Uzmanlık Sınavı'na hazırlandığı ve geçici olarak otobüs şoförlüğü yaptığı belirtildi.