Tokat'ta Otobüs Şoförü Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

TOKAT'ta, M.K.E., aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yalnız olmadığını tespit eden polis, ağabeyi S.E ile oğulları A.E. (16) ve H.E.'yi (17) gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. M.K.E. aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.K.E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi S. E. ile oğulları H.E. ve A.E.'nin de yanında olduğunu tespit etti. Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, S.E.'nin Denizhan Şahin'i otagar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti. Şahin'i, M.K.E. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin bıçakla sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Şahin çevredeki vatandaşların ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin, yaşamını yitirdi.