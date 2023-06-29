Tokat'ta Otobüs Şoförü Husumetli Tarafından Saldırıya Uğradı
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Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde husumetli olduğu bir şahıs tarafından bıçaklanan otobüs şoförü, ardından tüfekle ateş edilerek ağır yaralandı. Şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanıp tüfekle ateş edilerek ağır yaralanan otobüs şoförü, hastaneye kaldırıldı.
Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kiralık otomobille gelen M.K.E, burada aralarında husumet bulunan otobüs şoförü D.Ş'yi (32) önce sırtından bıçakladı, ardından da av tüfeğiyle 4 el ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.Ş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, saldırının ardından aynı araçla kaçan M.K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.