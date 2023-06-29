Tokat'ta Otobüs Şoförü Husumetli Tarafından Saldırıya Uğradı

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde husumetli olduğu bir şahıs tarafından bıçaklanan otobüs şoförü, ardından tüfekle ateş edilerek ağır yaralandı. Şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.