Tokat'ta Otobüs Şoförü Husumetli Tarafından Öldürüldü

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde husumetli olduğu bir şahıs tarafından bıçaklanıp tüfekle ateş edilen otobüs şoförü, hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.