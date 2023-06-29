Tokat'ta Otobüs Şoförü Husumetli Tarafından Öldürüldü
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Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde husumetli olduğu bir şahıs tarafından bıçaklanıp tüfekle ateş edilen otobüs şoförü, hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanıp tüfekle ateş edilerek ağır yaralanan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kiralık otomobille gelen M.K.E, burada aralarında husumet bulunan otobüs şoförü D.Ş'yi (32) önce sırtından bıçakladı, ardından da av tüfeğiyle 4 el ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.Ş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, saldırının ardından aynı araçla kaçan M.K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.