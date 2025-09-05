Haberler

Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler tarafından 3 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

TOKAT'ın Zile ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Zile ilçesine bağlı Saraç köyü Fırtıman mezrasında orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü, Zile, Jandarma ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ognjen Mimovic Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.