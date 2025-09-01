Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tokat'ın Çamlıbel beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Güzelce köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşların yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel