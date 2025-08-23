Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta Gıj Gij dağı eteklerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangına yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma ile müdahale etti.

1) TOKAT'TA ORMAN YANGINI

TOKAT'ta Gıj Gij dağı eteklerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında kent merkezi Oğulbey Mahallesi mevkisinde bulunan Gıj Gıj dağı eteklerinde çıktı. Kısa sürede ormana yayılan alevlere ihbar üzerine bölgeye giden Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

