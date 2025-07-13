Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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