Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tokat'ın Kızılköy yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarara uğradı.

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kızılköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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