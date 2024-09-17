Tokat'ta Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının başlama anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Yangın bugün saat 11.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıktı. Elektrik panosunun alev alması nedeniyle çıkan yangını gören çalışanların ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.