Tokat'ta okullar bugün tatil edildi Güncel Haberler Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi/özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Tokat Güncel Haberler

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