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Tokat'ta okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi. Eğitim, çocuk ve gençlerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla düzenlendi.

Tokat'ta okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması münasebetiyle okul çağındaki çocuk ve gençlerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücüleri ile servis rehber personelinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmak, karşılaşılabilecekleri muhtemel kazaları en aza indirmek amacıyla verilen eğitime şoför ve rehber personel katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Ergün ve İlk Yardım Öğretmeni Eyüp Sezen, Yeşilay Başkanı Cihat Zülfüoğulları ve Umum Servis Odası Başkanı Hüseyin Atasoy'un katılımlarıyla il merkezinde faaliyet gösteren okul servis aracı işletmecileri, şoför ve rehber personele yönelik 198 kişinin katılımıyla trafik eğitimi düzenlendi.

Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2024-2025 İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu.

Akabinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren çelenk sunma törenine öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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