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Tokat'ta okul binasında çıkan yangın söndürüldü

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Tokat'ın Niksar ilçesinde ortaokul ve lise olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ortaokul ve lise olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niksar İmam Hatip Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak kullandığı binanın zemin katında bulunan, elektrik kesintisinde devreye giren güç kaynağından alev çıktığını gören görevliler, itfaiyeye haber verdi.

Okul yönetimi, yangın nedeniyle öğrencileri bahçeye tahliye etti.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında güç kaynağının bulunduğu odada küçük çapta hasar oluştu.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında okulun bahçesinde bekleyen öğrenciler ise dumanın binaya yayılması nedeniyle evlerine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Niksar Tokat Güvenlik Güncel Haberler

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