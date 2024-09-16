Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Öğretmeni Darbetmeye Çalışan Veli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmenle tartışan veli, öğretmenin yakasından tuttu. Darp raporu alan öğretmen, durumu hastaneye bildirdi. Veli emniyete götürüldü.

Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İddiaya göre, kent merkezindeki Fatih İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni Emine D, velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.

Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D'nin yakasından tuttu.

Emine D, hastaneye giderek darp raporu aldı.

A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Şiddet Hukuk tokat

Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Eylül Aliağa, Güzelbahçe, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Eylül İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 16 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title