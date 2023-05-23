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Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

A.K. (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, Delice mevkisi yakınlarında, A.E'nin (46) kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki S.K. (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Reşadiye Tokat Güncel Haberler

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