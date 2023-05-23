TOKAT'TA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN SERVİSİ MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 11 YARALI

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 6'sı öğrenci 11 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 13: 00 sıralarında Reşadiye- Aybastı karayolunda yaşandı. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilinde bulanan Suna Kayacı (48) olay yerinde kaybetti. Sürücüler Abdullah Kayıcı, Ahmet Eraslan ile serviste bulunan 6'sı öğrenci 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken hayatını kaybeden Suna Kayıcı ise aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)