Tokat'ta Nitelikli Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Mersin'de Yakalandı

Tokat'ta nitelikli dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri parayla Mersin'de bir kuyumcudan altın aldıkları tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Tokat'ta nitelikli dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri parayla Mersin'de bir kuyumcudan altın aldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde 'sazan sarmalı' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenin şüphelilerinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraları bir kuyumcunun banka hesabına göndererek altına çevirdiklerini tespit eden ekipler, M.N.K, İ.Ç, M.E.A., A.K. ve A.Ç. adlı zanlıları gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, A.Ç. ve M.N.K tutuklanırken, A.K. ve M.E.A 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca görüntülendi

Öte yandan, şüphelilerden biri kuyumcu dükkanında altınları alırken görüntülendi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının kuyumcuda işlemlerini yaptırarak altını aldığı anlar yer aldı. - MERSİN