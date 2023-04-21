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TOKAT'TA NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

TOKAT'TA NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

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TOKAT'ın Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde, Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

TOKAT'ın Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde, Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Niksar'a 50 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çataloluk Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının son günlerinde yağan karla bölge, kısa sürede beyaza büründü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Niksar Tokat Güncel Haberler

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