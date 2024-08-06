Tokat'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.E. idaresindeki 60 NT 170 plakalı otomobil, Danişment Gazi Bulvarı'nda D.K'nın kullandığı 60 AFE 018 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı D.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.