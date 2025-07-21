Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü 35 Metre Uçurumdan Düştü

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü 35 Metre Uçurumdan Düştü
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Tokat'ta motosikletiyle 35 metrelik uçurumdan düşen S.F.U., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

TOKAT'ta motosikletiyle 35 metrelik uçurumdan yuvarlanan S.F.U., ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası yolu üzerindeki Şeyhi Şirvani Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.F.U. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten savrulan sürücü, yol kenarındaki yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Tokat Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen sürücü, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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