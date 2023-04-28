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Tokat'ta minibüsle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta minibüsle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta vatani görevlerini yapan yakınlarının yemin töreninden dönenlerin bulunduğu 52 M 5512 plakalı minibüs, Tokat- Sivas kara yolu Artova kavşağı yakınlarında 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı.

İlk belirlemelere göre minibüste bulunan Bayram Çoban (73), kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Artova Sivas Tokat Güncel Haberler

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