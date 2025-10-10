Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyir halinde olan Dudu Öğreden (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden(18), minibüsteki Irmak Köy (16), Fadime Köy (45), Pınar Köy (21) yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.