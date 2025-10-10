Haberler

Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyir halinde olan Dudu Öğreden (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden(18), minibüsteki Irmak Köy (16), Fadime Köy (45), Pınar Köy (21) yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.