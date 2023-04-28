TOKAT'TA MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 5 YARALI

TOKAT'ta yemin töreninden dönen aileleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 15.30 sılarında Tokat-Sivas Karayolu Artova Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sivas'ta asker olan çocuklarının yemin töreninden dönen aileleri taşıyan Hasan Çoban yönetimindeki 52 M 5512 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Abdulkadir Bütün (38) yönetimindeki 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Bayram Çoban (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ve minibüste bulunan Hasan Çoban, Zübeyde Çoban, Kafiye Çoban, Abdulkadir Bütün ve Bülent Küçükise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili sorupturma başlatıldı.