Tokat'ta Makilik Alanda Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü

Tokat'ta Makilik Alanda Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangını 1,5 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü. Yangın anı dron ile görüntülendi.

Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında maki yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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