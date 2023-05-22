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Tokat'ta lise öğrencileri TOGÜ'yü ziyaret etti

Tokat'ta lise öğrencileri TOGÜ'yü ziyaret etti

Güncel Haberler

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Zeliha Yaşar, Cengiz Mandal ve Matbaa Teknolojileri Öğretmeni Rüya Özdemir eşliğinde TOGÜ Merkez Kütüphanesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Danışmanı, Öğretim Görevlisi Yunus Eren Işıldak tarafından öğrenciler ve öğretmenleri bilgilendirildi.

Kütüphane ve genel tanıtım sunumları sonrası, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi Seraları, Tokat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Aşçılık Programı, Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Anadolu Lisesi Gaziosmanpaşa Edebiyat Tokat Güncel Haberler

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