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TOKAT'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yaralandı

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yaralandı

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TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kent merkezinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 21 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

-TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kent merkezinde kurban kesen bazı kasaplar, kendilerini yaralayıp hastanelere gitti. Kent merkezinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 21 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

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