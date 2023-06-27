Tokat'ta köylüler maden arama çalışmalarını protesto etti

Tokat merkeze bağlı Günçalı köylüleri ve 95 köyden vatandaşlar, özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını protesto etmek amacıyla bugün Tokat Valiliği önünde bir araya geldi. Köylü bir kadın, 'Ben 65 yaşındayım, bir daha yaşamayacağım. Gideceğim orada öleceğim. Biz yaylamızı vermeyiz, taşımızı vermeyiz' diye maden arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Tokat merkeze bağlı Günçalı köylüleri ve 95 köyden vatandaşlar, özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını protesto etmek amacıyla bugün Tokat Valiliği önünde bir araya geldi. Köylü bir kadın, "Ben 65 yaşındayım, bir daha yaşamayacağım. Gideceğim orada öleceğim. Biz yaylamızı vermeyiz, taşımızı vermeyiz" diye maden arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Özel bir madencilik firmasının Günçalı köyünde başlattığı değerli maden arama çalışmasını protesto etmek için Tokat merkeze bağlı Günçalı Köyü halkı ve 95 köyden vatandaşlar bugün Tokat Valiliği önünde bir araya geldiler. "Direne direne kazanacağz" sloganları atarak yürüyen köylüler ellerinde "su ve vicdan nöbetindeyiz", "altın madenine hayır", "altın madenine izin vermiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Valilik önünde maden arama çalışmalarına tepki gösteren köylü kadınlardan biri, "Bir kilo peynir, 250 lira. Niye verelim toprağımızı? Ölmek var, dönmek yok. Ben 65 yaşındayım, bir daha yaşamayacağım. Gideceğim orada öleceğim. Biz yaylamızı vermeyiz, biz yaylamızı, taşımızı vermeyiz" diye tepki gösterdi.

Bir başka köylü kadını ise "Köyde oturuyoruz. Eti, sütü, hayvancılığı, ekmeği, her şeyi biz yetiştiriyoruz. Köylü yetiştiriyor. Bu köyü yok edecekler de biz nerede kalacağız acaba" diye dert yandı.

Bir başka köylü ise, "Çocuklarımızın geleceğini, kimseye emanet etmeyiz. Hiç kimse heveslenmesin Orası madene verilecek toprak değil. Biz geleceğimizi topraklardan sağlamışız. Ölmek var dönmek yok" dedi.

Günçalı köylüleri, maden arama çalışmalarını engellemek amacıyla köylerinde nöbet tutmaya da başladı