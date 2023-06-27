Tokat'ta Köylüler Maden Arama Çalışmalarını Protesto Etti

Tokat merkeze bağlı Günçalı köylüleri, özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını Tokat Valiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Köylüler, çalışmaların çevreye ve insan sağlığına zarar vereceğini belirterek, doğayı korumak için mücadele verdiklerini söyledi.

TOKAT merkeze bağlı Günçalı köylüleri özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını Tokat Valiliği önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak, "Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Merkeze Günçalı köyünde İstanbul merkezli özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması köylülerin tepkisi çekti. Yaklaşık 350 kişi, Tokat Valiliği önünde toplanıp, burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Basın açıklamasına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar, 'Su ve Vicdan Nöbetindeyiz', 'Toprağın Üstü Altın'dan da Değerli' yazılı pankartlar açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Buğday ve şeker pancarı olan yöremizin yer altı ve yer üstü sularını kirletecekler. Çamlıbel Ovası'nın devamında Yeşilyurt, Sulusaray köylerimiz, Yozgat Kadışehri köylerimiz sonrasında Amasya ve Tokat tarım alanlarını sulayan Süreyya Bey Barajı ve Yeşilırmak devamında Çarşamba ve Terme ovalarına kadar ulaşacak bir sulama suyu kaynaklarının kirlenmesine sebep olacaklar. Bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verecek bu duruma duyarsız kalmayacağız" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.