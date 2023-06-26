Tokat'ta korkunç kaza: Anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen kamyon-otomobil çarpışması sonucu hayatını kaybeden Şeyma Yuvacı ve çocukları Burak Enver ve Erva Miray Yuvacı, memleketleri Sivas'ta defnedildi. Baba Kalender Yuvacı ise cenaze namazına katıldı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Yuvacı (34) ile çocukları Burak Enver (12) ve Erva Miray Yuvacı (6) memleketleri Sivas'ta toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan baba Kalender Yuvacı (44) da eşi ve çocuklarının cenaze namazına katıldı.

Kaza, dün 16.30 sıralarında Tokat-Almus yolu üzerinde meydana geldi. Kalender Yuvacı yönetimindeki 58 ABD 648 plakalı otomobil, Almus ilçesine 2 kilometre uzaklıkta karşı yönden gelen Mehmet Solmaz (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Şeyma Yuvacı ile çocukları Burak Enver ve Erva Miray Yuvacı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kalender Yuvacı ile kamyon sürücüsü Mehmet Solmaz ise yaralandı. Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri Tokat'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler defnedilmek üzere Sivas'a getirildi.Anne Şeyma ve çocukları Burak Enver ve Erva Miray için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kazadan yaralı kurtulan baba Kalender Yuvacı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başından ve kollarından yaralı olduğu görülen Kalender Yuvacı'nın cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları sırayla mezarlığına defnedildi.