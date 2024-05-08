Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Devlet Hastanesi'ne kene ısırığı nedeniyle başvuran 320 kişiden 4'ü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi edildi. 2 kişi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta bu yıl hastaneye başvuran 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördü.

Bu yıl 1 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servisine 320 kişi başvurdu.

Yapılan muayenede başvuranlardan 4'ü, KKKA teşhisi konularak hastanede yatarak tedavi edildi.

Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Hastanesi Tokat Kırım Hastane Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title