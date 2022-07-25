Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü - Haberler

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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KKKA şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.

Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kırım Tokat Güncel Haberler

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