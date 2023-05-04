Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle 10 kişi hastaneye başvurdu
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Tokat'ta 10 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Tokat'ta 10 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye başvurdu.
AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümüne nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 10 kişi başvurdu.
Bu kişilerden bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel