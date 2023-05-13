Tokat'ta Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat-Erbaa D-100 kara yolu Günlünce köyü kavşağında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücü Fezail Ege'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
TOKAT'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat- Erbaa D-100 kara yolu Günlünce köyü kavşağında meydana geldi. Erbaa'dan Reşadiye yönüne giden Ramazan Yavuz'un kullandığı 33 BEM 24 plakalı kamyon, kavşaktan çıkış yapan Fezail Ege (62) yönetimindeki 52 BS 197 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücü Fezail Ege'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kamyon şoförü Ramazan Yavuz jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.