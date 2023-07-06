TOKAT'ta kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

TOKAT'ın Niksar ilçesi Tepeyatak köyünde kaybolan 4 yaşındaki Zeyid Miraç Bozkurt, AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Tepeyatak köyünde meydana geldi. İsa ve Fatma Bozkurt çiftinin 2 çocuğundan biri olan Zeyid Miraç Bozkurt, köyde evin önünde oynarken birden kayboldu. Aile yaptıkları aramada çocuğa ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma komando, JASAT, asayiş timi, iz takip köpeği ve AFAD ekipleri olmak üzere toplam 60 personel görevlendirildi. Ekipler köyde hemen arama çalışması başlattı. Yapılan arama sırasında çocuk, yaklaşık 4 saat sonra ekipler taraffından köy içindeki bir sokakta bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Zeyid Miraç Bozkurt daha sonra ailesine teslim edildi. (DHA)