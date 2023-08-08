Tokat'ta kavşakta çarpışan araçlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kavşakta çarpıştı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat'ta iki aracın kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi Gelincik Caddesi'nde çift taraflı olarak gerçekleşti. S.A. idaresindeki 55 BD 146 plakalı Fiat marka araç, E.Y. idaresindeki Hyundai marka 06 CZR 389 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 06 CZR 389 plakalı araç evin bahçesine çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT