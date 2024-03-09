Tokat'ta Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.
Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat- Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.