Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde sabah ve gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Yeşilyurt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Yoğun kar yağışı arlıklarla etkisini sürdürüyor. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Başçiftlik ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel