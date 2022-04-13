Yeşilyurt ilçesi nisanda beyaza büründü - Haberler

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Yeşilyurt ilçesi nisanda beyaza büründü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Yeşilyurt ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ilçede kar küreme çalışması yaptı.

Yeşilyurt ilçesi nisanda beyaza büründü

Yeşilyurt ilçesi nisanda beyaza büründü

Yeşilyurt ilçesi nisanda beyaza büründü

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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