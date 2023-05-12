Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
R.Y. (26) idaresindeki 33 BEM 24 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Günlünce köyü yakınlarında Fezail Ege (62) yönetimindeki 52 BS 197 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Ege, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel