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Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tokat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

R.Y. (26) idaresindeki 33 BEM 24 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Günlünce köyü yakınlarında Fezail Ege (62) yönetimindeki 52 BS 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ege, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Ege Güncel Haberler

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