Tokat'ta kamyonet tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü Hüseyin Uzun (56) öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kale Köyünde yaşandı. Gökal Beldesine inşaat işi için çalışmaya giden Hüseyin Uzun yönetimindeki 06 FK 9058 plakalı kamyonet dönüş yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre aşağıda bulunan tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan işçilerden Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Ali Yolal (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Uzun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.