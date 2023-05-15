Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Tokat'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tokat'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ali Şahan idaresindeki 06 DAN 153 plakalı kamyonet, Erbaa- Niksar kara yolu Bölücek Kavşağı'nda, Volkan Uyar yönetimindeki 60 VV 666 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Suna, Havva, Yusuf, Yasin, İsmet ve Suna Şahan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel