Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ali Şahan idaresindeki 06 DAN 153 plakalı kamyonet, Erbaa- Niksar kara yolu Bölücek Kavşağı'nda, Volkan Uyar yönetimindeki 60 VV 666 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Suna, Havva, Yusuf, Yasin, İsmet ve Suna Şahan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

Niksar Erbaa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title