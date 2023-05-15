Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 06 BH 301 resmi plakalı kamyonet, Çevreyolu Kavşağı'nda Y.H. yönetimindeki 02 LD 130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.A. ile araçlarda bulunan M.S, İ.D, Z.S.E, S.E, M.S.H. ve E.H. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel