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Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Enver Bakdemir idaresindeki 60 NV 436 plakalı kamyonet, Niksar- Tokat kara yolu Hamidiye köprüsü yakınlarında Esat Okutan yönetimindeki 55 DM 046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hatice Okutan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel

Hamidiye Niksar Tokat Güncel Haberler

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