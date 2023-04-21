Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Gazi Y. idaresindeki 60 FH 535 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde, İsmet Uzun'un kullandığı 60 TY 542 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Uzun ile araçlardaki Asiye Uzun, Berivan Y. ve 1 yaşındaki Defne Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel