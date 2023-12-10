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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

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Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde seyreden otomobil, aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. Kazada biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Tokat- Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde seyreden 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Niksar Tokat Trafik Kazaları Güncel Haberler

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