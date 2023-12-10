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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2023 02:35 Son Güncelleme: 02:36 Abone Ol

Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde seyreden otomobil, aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. Kazada biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.