Tokat'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
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Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
TOKAT - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Tokat-Almus yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel