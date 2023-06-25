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Tokat'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

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Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

TOKAT - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Tokat-Almus yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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