Tokat'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.B. (49) idaresindeki 34 FCS 52 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Akkuş kara yolu Cerköy mevkisinde, M.D. (46) yönetimindeki 06 EV 7093 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel